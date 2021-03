Momente dramatice intr-un bloc din Uricani. Doua persoane au iesit pe geam, speriate de incendiu

Cei doi locuiesc la etajul patru, iar cat au stat in afara locuintei s-au tinut de un suport pentru intins rufe. Momentele dramatice de la Uricani amintesc de de tragedia din Constanta , cand o femeie s-a aruncat de la etaj pentru a scapa de flacarile care cuprinsesera apartamentul.Pompierii din Hunedoara, veniti la fata locului, au reusit sa intre in incapere, au aerisit bine si i-au ajutat sa intre inapoi, tot pe geam.Totul a pornit de la primul etaj, unde cineva a uitat o oala pe foc. De acolo, s-a aprins un incendiu violent, iar fumul degajat a ajuns in toata cladirea. Proprietarul apartamentului a suferit rani usoare la cap si mana dar nu a fost nevoie sa fie internat in spital.