Nereguli majore la Spitalul Judetean Neamt, exact in privinta responsabililor pentru prevenirea incendiilor. Precizarile Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate

Precizarile au fost facute dupa ce sambata dupa-amiaza, in jurul orei 18.30, un incendiu violent a izbucnit la Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt . In urma tragediei, zece oameni au murit, iar alti sase sunt in stare grava.Potrivit lui Marius Filip, Spitalul Judetean Neamt nu avea responsabili pentru prevenirea incendiilor nominalizati pentru fiecare sectie sau serviciu, nu avea responsabili de interventie in caz de incendiu declansat, nu avea program de instruire."Spitalul nu a intrat in ciclul actual de acreditare, el este vizat abia pentru anul viitor pentru acreditare. Dar de la ultima acreditare, noi ne-am uitat rapid peste niste rezultate si tocmai in zona in care institutia trebuia sa asigure siguranta personalului, inclusiv a pacientilor, printr-un plan de prevenire a incendiilor si de evacuare a acestora, are patru indicatori cu neconformitati.Mai exact, nu aveau responsabili pentru prevenirea incendiilor nominalizati pentru fiecare sectie sau serviciu, nu aveau responsabili de interventie in caz de incendiu declansat, nu aveau program de instruire. In fine, la ultima evaluare cam asa se prezentau, din pacate", a declarat Marius Filip, intr-o interventie la Digi24.Directorul Unitatii de Standarde din cadrul Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate a mai precizat ca institutia pe care o conduce va mai face noi verificari la spital dupa incheierea anchetelor."Acum, nu stim ce s-a intamplat acolo. Noi vom ajunge acolo undeva mai dupa ce se termina anchetele, in momentul in care se mai linistesc lucrurile si vom reevalua situatia din punctul nostru de vedere. In sectia ATI, ai in primul rand curent electric si surse de oxigen, iar oxigenul in contact cu orice sursa de flacara sau cu grasime explodeaza", a mai spus Filip.