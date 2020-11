Sotia medicului erou din Piatra Neamt: "Nu cred ca ar fi avut sanse sa supravietuiasca la noi"

Potrivit stirileprotv.ro, medicul Denciu are arsuri pe 70 la suta din suprafata corpului si are nevoie de dializa. "El m-a sunat, el era de garda, eu cu copiii. Atat mi-a zis, eu am arsuri, dar nu sunt foarte grav. Probabil in toata nebunia aia, el nu a simtit gravitatea leziunilor. Am stat de vorba cu el pana in momentul in care a fost preluat de ambulanta . Toata lumea incerca sa-l toaleteze, sa prinda o linie venoasa, sa-l echilibreze, este un soc enorm"⁣, a declarat Alina Denciu pentru sursa citata.Sotia medicului erou a mai declarat ca prin transferul in Belgia, Catalin Denciu a primit o sansa la viata. "Modificari fantastice nu pot sa astept de la o zi la alta. Faptul ca au reusit sa-l stabilizeze si se mentine stabil... primele 3-5 zile sunt critice. Imi da incredere si speranta sa treaca de faza asta supra-acuta si apoi sa intre in alta faza de recuperare pana la 3 saptamani.Este sansa lui la viata. Nu cred ca ar fi avut sanse sa supravietuiasca la noi", a mai declarat Alina Denciu pentru stirileprotv.ro