O parcare subterana construita de Primaria Oradea in centrul orasului se deschide fara autorizatie de securitate la incendiu

"Am dat curs invitatiei Primariei de a verifica echipamentele si instalatiile, am constatat ca sunt in regula, functionale. Constructia nu detine insa autorizatia pentru securitate la incendiu. Primaria nu a depus documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu", a precizat maiorul Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al ISU Crisana pentru ebihoreanul.Potrivit sursei citate, viceprimarul din Oradea, Florin Birta, a declarat ca parcarea "e asa cum trebuie". "Documentele acelea (n.r. - pentru obtinerea autorizatiei) vor fi depuse toate la ISU. E o procedura care poate dura inclusiv 30 de zile. Noi am fost cu cei de la ISU in teren, au verificat si ne-au spus ca totul functioneaza asa cum trebuie. Daca ar fi spus ca ceva nu e in regula, nu am fi deschis", a declarat viceprimarul, potrivit caruia graba de a inaugura investitia are legatura cu lipsa locurilor de parcare din zona centrala, o zona aglomerata.Potrivit ebihoreanul.ro , oradenii vor putea paca gratuit in noua parcare subterana timp de 90 de zile. Parcarea de pe strada Independentei este o constructie pe trei niveluri subterane, pe o suprafata de 4.956 mp, prevazuta cu 460 de locuri. Lucrarea este prima parcare cu trei niveluri subterane realizata in Romania pe albia unui rau, subliniaza reprezentantii Primariei Oradea.