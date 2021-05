Omul de afaceri ars de viu in propria masina la Arad este Ioan Crisan, fostul socru al deputatului Sergiu Bilcea SURSE

Masina omului de afaceri ar fi explodat cand el a vrut sa plece Conform surselor, sunt audiate in prezent persoane care locuiesc in zona unde a avut loc explozia, in conditiile in care suflul a spart mai multe ferestre ale blocului la parterul caruia se afla supermarketul, fara a exista alte persoane ranite.O echipa de anchetatori de la Bucuresti a plecat spre Arad, cu un elicopter, pentru a prelua cercetarile in acest caz.Ioan Crisan este tatal Laurei Bilcea, fosta sotie a deputatului PNL Sergiu Bilcea, scrie aradon.ro Ioan Crisan detinea una dintre putinele ferme de somn african din Europa de Est, amenajata de mai multi ani in perimetrul unei foste fabrici de canepa situata la cativa kilometri de municipiul Arad. Ferma are 22 de bazine alimentate cu apa termala provenita dintr-un foraj adanc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate de zeci de tone de peste.Ioan Crisan a adus intr-un bazin termal si cativa crocodili, cu intentia de a dezvolta pe viitor o ferma care sa produca carne de crocodil, cautata in restaurantele din unele tari vestice, unde exporta si somn african.O masina a explodat in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, sambata dimineata, iar inauntru a fost gasita de pompieri o persoana carbonizata, in timp ce politistii cred ca autoturismul a fost incendiat.Pompierii au intervenit pe Calea Aurel Vlaicu, in urma unui apel la 112, care anunta producerea exploziei in parcarea unui supermarket aflat la parterul unui bloc."In momentul sosiri echipajelor de interventie , incendiul se manifesta violent si generalizat. Incendiul a fost stins in aproximativ 20 de minute. Dupa stingerea incendiului, a fost gasita in interiorul masinii o victima decedata, care nu a putut fi identificata din cauza deteriorarii cadavrului in urma incendiului", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca.Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean a anuntat ulterior ca masina a fost incendiata, iar victima este un barbat de 66 de ani, din Arad, care locuia in zona."Am fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca in parcarea unui supermarket din municipiul Arad s-a produs o explozie la un autoturism. La fata locului s-au deplasat politistii si un echipaj al pompierilor care au constatat ca este vorba de despre un autoturism incendiat, iar in interior se afla un barbat decedat. In continuare se efectueaza cercetari cu privire la stabilirea tuturor imprejurarilor in care a avut loc evenimentul", a transmis IPJ Conform sursei citate, "conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane a dispus deplasarea, de urgenta, la fata locului, a unor specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica, Directiei de Investigatii Criminale, Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase, pentru a sprijini ancheta ".Echipa de specialisti este coordonata de adjunctul directorului Directiei de Investigatii Criminale, comisar-sef de politie Cristian Gheorghe.