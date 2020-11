Pavilionul central al Spitalului Judetean Olt, unde functioneaza blocul operator si ATI, fara autorizatie la incendiu

In pavilionul central al SJU Slatina, functioneaza blocul operator si sectia ATI, iar la aceasta cladire sunt in derulare lucrari de reabilitare termica, urmand sa fie inlocuite diferite instalatii vechi.Si in blocul materno-infantil de la SJU Slatina sunt in derulare lucrari de reabilitari pe mai multe etaje.Fara autorizatie de securitate la incendiu functioneaza si una dintre cladirile Spitalului Municipal Caracal (corpul spital), iar Spitalul Bals nu are autorizatie la incendiu pentru lifturi si modernizarea cladirii ambulatoriului."Pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, care are in administrare 13 cladiri, in Slatina si Scornicesti, au fost emise sapte avize de securitate la incendiu si o autorizatie de securitate la incendiu. Dintre cele 13 cladiri, sectia de psihiatrie, din municipiul Slatina, strada Trandafirilor, detine autorizatie de securitate la incendiu, la opt cladiri nu au fost executate lucrari de investitii si nu este necesara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, pentru sectia medicala este emis aviz de securitate la incendiu, iar blocul central, pavilionul materno-infantil si sectia de pneumoftiziologie, din orasul Scornicesti, nu detin autorizatie de securitate la incendiu", a spus Basasteanu.Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci are autorizatie/aviz de securitate la incendiu pentru majoritatea cladirilor. Si la Spitalul Corabia sunt autorizatii sau avize de securitate la incendiu pentru cladirile in care s-au facut investitii.Basasteanu a precizat ca reprezentantii ISU Olt au efectuat controale la spitale in prima parte a acestui an.Incepand de luni, reprezentantii ISU, dar si reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica vor efectua controale vizand respectarea normelor privind apararea impotriva incendiilor la sectiile ATI din Slatina si Caracal.CITESTE SI Managerul Spitalului Judetean Neamt si-a anuntat demisia: "Sta in firea noastra, a oamenilor, ca in astfel de momente sa cautam vinovati"