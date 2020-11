Perchezitii pana la 2 noaptea la Spitalul Judetean Piatra Neamt, fiind ridicate mai multe documente

"Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra Neamt va aduce la cunostinta faptul ca, in cursul zilei de duminica, 15 noiembrie, la unitatea medicala a avut loc o perchezitie, efectuata in baza unui manadat emis de un judecator, pentru ridicarea mai multor documente necesare stabilirii cauzelor care au determinat producerea incendiului din sectia ATI. Perchezitia s-a derulat intre orele 18.30 si 2.00 noaptea, la serviciu fiind prezenti toti responsabilii, care le-au pus la dispozitie organelor de ancheta toate documentele solicitate", anunta unitatea medicala.Conform aceleiasi surse, reprezentantii SJU Piatra Neamt coopereaza cu toate institutiile abilitate si ofera intregul suport pentru ca anchetatorii sa stabileasca in cel mai scurt timp si cat mai exact modul in care s-a produs tragedia din sectia ATI, in urma careia zece persoane si-au pierdut viata si alte patru cadre medicale au fost ranite.Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a precizat duminica intr-un comunicat de presa ca "in salonul incendiat a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul si vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale, in vederea expertizarii". De asemenea, Parchetul General spune ca a fost dispusa necropsia victimelor si patru dintre necropsii au fost finalizate. "Procedura medico-legala corespunde patologiei pentru care au fost tratate victimele - cazuri tip Covid", mai precizeaza sursa citata.Pentru ridicare trupurilor neinsufletite a fost adus un container pentru morti pentru ca morga spitalului de urgenta era deja plina inainte de incendiu Alti sase pacienti au fost transportate la spitalul modular de la Letcani. Trei dintre ei se afla in stare foarte grava.Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a preluat ancheta in acest caz, fiind dispusa inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.