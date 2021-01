FOTO Cum au fost "paziti" pompierii de jandarmi in timp ce stingeau un incendiu izbucnit la o casa din Cluj-Napoca

S-a intamplat in noaptea de Revelion. Pompierii au fost anuntat ca sunt persoane captive in casa cuprinsa de flacari."In jurul orei 3.10, doua autospeciale, din cadrul aceleiasi subunitati care a intervenit la incendiul anterior, si un echipaj SAJ au fost alertate ca urmare a unui incendiu care cuprinsese o casa de locuit de pe strada Valea Seaca din municipiul Cluj-Napoca.In momentul sosirii pompierilor la locul incendiului, arderea se manifesta generalizat la intreg acoperisul casei si intr-una dintre camerele acesteia. In alte doua incaperi se ardeau focare cu intensitate diferita, intr-una ardea tavanul in intregime, si erau complet inundate cu fum.Avand in vedere agitatia familiei autoevacuate si faptul ca a fost transmis initial in apelul de urgenta faptul ca a ramas un copil inauntrul casei, pompierii au patruns inauntrul camerelor cuprinse de flacari pentru a cauta daca au ramas, intr-adevar, persoane surprinse inauntru.Din fericire, nu ramasera persoane inauntru, ci doar a fost o informatie neclara transmisa de familia, de cinci membri, care a reusit sa se autoevacuaeze pana la sosirea pompierilor", a transmis ISU Cluj.Focarele au fost stinse in aproximativ 20 de minute dupa sosirea pompierilor la fata locului, fiind evitata extinderea flacarilor la o alta casa situata la o distanta de cca 4 metri fata prima casa.Imobilul, cu o suprafata de cca 70 metri parati, a fost distrus in mare parte de flacari, avand in vedere ca in podul acestuia a fost depozitata o cantitate mare de materiale combustibile si care ardeau generalizat in momentul sosirii pompierilor la fata locului.Un echipaj de jandarmi a fost dislocat la locul incendiului, pentru a asigura siguranta salvatorilor si a persoanelor care se adunasera in apropierea zonei respective.Din cercetarile preliminare se pare ca incendiul a pornit de la jarul aprins cazut din soba si neglijenta familiei in manipularea acestuia.Echipajul SAJ a consultat o persoana pentru o rana usoara, suferita dupa finalizarea interventiei, insa nu a fost transportata la spital.Citeste si: