RAPORT Trei sefi din ISU Constanta, patru subofiteri si personalul care a preluat apelurile de urgenta, sanctionati pentru interventia intarziata la incendiul in urma caruia a murit o femeie

Sanctiunile aplicate in urma cercetarilor

Ce a scos la iveala raportul IGSU

Au plecat mai tarziu cu un minut fata de limita maxima stabilita de lege

Au ajuns tarziu dar au consemnat altceva

Primul ajutor

Raportul pompierilor, poate fi citit in documentul de mai jos.Avand in vedere disfunctionalitatile constatate de comisia de verificare, conducerea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta a dispus urmatoarele masuri:a) efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, potrivit dispozitiilor Legii nr. 80/1995privind statutul cadrelor militare, cu completarile si modificarile ulterioare, a trei ofiteri cu functii de conducere de la nivelul ISU Constanta, intrucat gravitatea faptelor savarsite impune aplicarea unor sanctiuni mai aspre, in corelare cu disfunctiile create in activitatea institutiei.Doi dintre ofiterii in cauza aveau atributii directe in mentinerea in stare de operativitate a tehnicii din dotare.Tehnica de interventie fiind defecta, in speta autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, nu au solicitat fondurile financiare necesare efectuarii reparatiilor si introducerii in timp scurt in stare de operativitate a autospecialei, desi la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta aceste fonduri erau disponibile.Cel de-al treilea ofiter a manifestat superficialitate in asigurarea pregatirii de specialitate a personalului operativ din subordine la un nivel adecvat indeplinirii misiunilor din competenta si nu a dispus masuri pentru corectarea disfunctionalitatilor nici la locul interventiei, unde a fost prezent.b) sanctionarea disciplinara a patru subofiteri din cadrul ISU Constanta, pentru nerespectarea normelor privind echiparea la locul interventiei si coordonarea actiunilor de interventie;c) sanctionarea personalului operativ cu atributii de gestionare a apelurilor de urgentasi de coordonare a resurselor alocate interventiei, personal din dispeceratul ISU Constanta si din cadrul Detasamentului de Pompieri Palas-Constanta.d) incepand cu data de 19.02.2021, din ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in toate unitatile operative subordonate se vor efectua reinstruirea personalului privind aplicarea procedurilor operationale de interventie pe tipuri de risc si verificarea starii tehnice si de intretinere a mijloacelor de interventie.De asemenea, incepand cu 1 martie, un ofiter de la ISU Bucuresti-Ilfov va fi imputernicit pe functia de Prim Adjunct al Inspectorului sef.Comisia de verificare, constituita din ofiteri ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta,, stabilit prin reglementari incidente, in sensul transmiterii si, respectiv neutilizarea mijloacelor de comunicatii pe care personalul operativ le avea la dispozitie.Consecintele directe ale acestor erori lAstfel, privind momentul alertarii fortelor de interventie reiese caal imobilului in care se manifesta incendiul, fCoroborand cele doua momente orare cu imaginile inregistrate de sistemele de supraveghere video din Detasamentul de Pompieri "Sublocotenent Fripis Marius-Daniel", rezulta ca momentul alertarii este 09:16:24, fortele de interventie incepand deplasarea la ora 09:20:14, cu un minut mai mult fata de intervalul maxim stabilit prin legislatia subsecventa.Autoscara a fost trimisa abia la 09:27:43, adica la 11 minute dupa alertarea autospecialelor din cadrul Detasamentului de Pompieri "Sublocotenent Fripis MariusDaniel".Totusi, in fluxul operational de raportare al ISU Constanta catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, ora alertarii autospecialei de interventie si salvare de la inaltime a fost consemnata in mod incorect ca fiind 09:15.Momentul ajungerii la locul interventiei a primelor resurse alertate este ora 09:23, date inregistrate pe tableta aflata in dotarea ambulantei SMURD tip B2, desi membrii echipajului au declarat ca in fapt momentul ajungerii la fata locului ar fi fost cu doua minute mai devreme, respectiv ora 09:21.De asemenea, prima autospeciala de stingere cu apa si spuma a ajuns la locul incendiului, conform celor sustinute de membrii echipajului, la ora 09:23, iar pe timpul echiparii personalului cu mijloacele de protectie individuala si al efectuarii recunoasterii la locul evenimentului, persoana aflata la etajul 6, in spatiul incendiat, se desprinde de balustrada balconului si cade in gol.Totodata, din imaginile video analizate de comisia de verificare si din sustinerile personalului Detasamentului de Pompieri Constanta-Palas, reiese ca autospeciala de interventie si salvare de la inaltime a fost alertata la ora 09:27:43, paraseste incinta subunitatii la ora 09:30:35 si ajunge la locul interventiei la ora 09:41, la aproximativ 16 minute dupa ce victima a cazut in gol.In raportarea ISU Constanta catre dispeceratul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta este consemnata nereal ca moment a alertarii autospecialei de interventie si salvare de la inaltime ora 09:15, iar ora sosirii la locul incendiului este 09:27. In realitate, autospeciala a inceput deplasarea din subunitate la ora 09:30:35.Asistenta medicala de urgenta a victimei a fost asigurata de paramedicii SMURD, dupa prabusirea victimei, prin scoaterea acesteia din zona de pericol imediat (aflata sub spatiul incendiat) si efectuarea manevrelor de resuscitare, respectiv de acordare a primului ajutor calificat. Ulterior, asistenta medicala de urgenta a victimei a fost asigurata si de catre un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila, incadrat cu medic.Pe langa disfunctionalitatile expuse, Comisia de verificare a mai constatat incalcarea unor norme procedurale privind echiparea personalului la locul interventiei, superficialitate in indeplinirea atributiilor in domeniul logistic prin neasigurarea mentinerii in stare de operativitate a tehnicii de interventie din dotare, respectiv nereguli identificate in asigurarea pregatirii de specialitate a personalului operativPe 16 februarie, u n incendiu a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 6 al unui bloc din Constanta. O femeie a murit dupa ce s-a aruncat de la balconul apartamentului in flacari. Pompierii au ajuns la fata locului cu intarziere.Blocul este situat in apropierea Spitalului Militar de Urgenta dr. Alexandru Gafencu pe Bulevardul Mamaia