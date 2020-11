Reactie zguduitoare a primarului din Piatra Neamt, dupa ce zece oameni au murit in incendiul de la Spitalul Judetean: "E un nou Colectiv!"

"Pacientii aflati in stare grava sunt in curs de stabilizare, pentru a fi trimisi la Iasi. Despre cauze nu putem vorbi decat ca presupuneri. Cei de la ISU fac verificari si vor comunica public. Au fost chemati medici de acasa. E un Colectiv. E o tragedie. Chiar am vazut un domn care isi recunostea mama. Sunt doua saloane de Terapie Intensiva. Intr-un salon au fost flacari, in celalalt a migrat fumul", a declarat primarul, pentru sursa citata.Reamintim ca zece pacienti intubati, bolnavi de COVID-19, au murit intr-un incendiu izbucnit sambata, in jurul orei 18.30, la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt . Alti sapte pacienti sunt in stare critica.