SANITAS: Tragedia de la Piatra Neamt se poate repeta oricand, in orice spital din Romania

SANITAS "atrage atentia ca situatii similare pot avea loc oricand in alte institutii sanitare din Romania, cauzele principale fiind lipsa echipamentelor medicale adecvate, infrastructura tehnica veche, care nu functioneaza in parametri normali, si suprasolicitarea personalului medical existent", se arata intr-un comunicat al federatiei.Astfel, conform sindicalistilor, principalele probleme care afecteaza in prezent sistemul medical sunt managementul defectuos si lipsa de coordonare a autoritatilor care raspund de buna functionare a sistemului de sanatate, uzura fizica si morala avansata a infrastructurii tehnice, lipsa de resursa umana calificata din institutiile sanitare, interesul scazut pentru sanatatea si securitatea angajatilor la locul de munca, lipsa dotarilor medicale, formalismul si superficialitatea cu care sunt tratate instructajele periodice, respectarea protocoalelor si a procedurilor interne , insuficienta materialelor si echipamentelor medicale si de protectie.Reprezentantii organizatiei sindicale s-au declarat solidari cu personalul din Spitalul Judetean de Urgenta Neamt."Federatia SANITAS din Romania este solidara cu colegii nostri de la Spitalul Judetean de Urgenta Neamt care au trecut prin tragedia incendiului de la sectia de ATI si care, intr-un act firesc de responsabilitate profesionala, au facut tot ceea ce era posibil pentru salvarea pacientilor".