Sute de clienti Therme au fost evacuati de urgenta, dupa ce in complex s-a simtit miros puternic de ars

"Astazi, 13 iunie 2021, in jurul orei 17:20, un echipament auxiliar din spatiul tehnic al Therme Bucuresti a semnalat o supraincalzire, incidentul minor neafectand niciun client prezent in Therme la acel moment.Pentru siguranta si confortul clientilor si angajatilor Therme Bucuresti, conform protocolului de siguranta, s-a decis, ca masura preventiva, intreruperea activitatii pentru restul zilei. Vizitatorii prezenti in complex in acel moment au fost indrumati in mod organizat catre iesirea din complex", au transmis reprezentantii Therme pe Facebook "Pentru disconfortul creat, toti cei prezenti la momentul mentionat in complexul de relaxare si wellness vor primi in compensare din partea Therme vouchere de acces pentru a reveni la o data ulterioara", se mai arata in sursa citata. Reprezentantii complexului au transmis ca defectiunea echipamentului a fost remediata ,iar activitatea va fi reluata incepand de luni dimineata.Pe 7 iunie s-a redeschis complexul Therme, dar vizitatorii trebuie sa respecte anumite masuri.Complexul termal functioneaza la capacitate de 70%, astfel ca vor avea acces simultan 3.000 de persoane.