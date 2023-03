In timp ce pompierii stingeau un incendiu in localitatea Moara Domneasca, comuna Valeni, judetul Vaslui, o tornada s-a format in apropierea acestora.

Aceasta i-a surpins pe pompierii, dar nu au fost raniti, transmite TVR 1.

Incendiul se manifesta pe aproximativ 30 hectare vegetatie uscata, conform ISU Vaslui.

"Interventia este ingreunata de vantul foarte puternic. La un moment dat, pompierii au fost surprinsi de un vartej format in zona deja stinsa", au transmis reprezentantii ISU Vaslui.