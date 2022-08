Trei copii au murit intr-un incendiu la Calarasi

Trei copii lasati singuri in casa au murit, duminica, in urma unui incendiu in orasul Calarasi.

"Am intervenit la stingerea unui incediu, trei copii au fost gasiti arsi in casa. Ei aveau 7 luni, 2 ani si 4 ani", a declarat lt. Mihai Ionescu, purtator de cuvant al ISU Calarasi, pentru Antena3.

Incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza jarului cazut pe materialele inflamabile din interior. Parintii nu erau acasa si la ora transmiterii acestei stiri nu erau prezenti la fata locului.

"Este o casa de la periferia orasului, formata din doua dormitoare. In momentul acesta nu mai arde. Un vecin a dat alarma", a mai declarat purtatorul de cuvant al ISU Calarasi.

La fata locului sunt politia, ambulanta de la ISU si jandarmeria.

