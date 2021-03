Trei incendii provocate intentionat au izbucnit aproape simultan in Galati in mijlocul noptii. Politia ancheteaza cazul

Conform ISU Galati, noaptea trecuta, trei incendii au izbucnit aproape concomitent in trei cartiere din oras, toate fiind provocate intentionat.Primul incendiu a fost in Micro 21, unde au intervenit trei echipaje de la ISU si o ambulanta SMURD . Un numar de 24 de locatari s-au autoevacuat, iar alti 4 au fost evacuati de pompieri , dupa ce usa unui apartament de la parter a fost incendiata de persoane necunoscute. Focul s-a extins si la panourile electrice aflate pe peretele din apropiere, astfel ca scara blocului si mai multe apartamente s-au umplut de un fum gros si inecacios.O persoana a suferit arsuri usoare la maini, in incercarea de a stinge focul, iar alte patru, printre care si doi copii, au suferit atacuri de panica si intoxicatii usoare cu fum.Al doilea incendiu s-a produs la un bloc pe o alta strada din Galati, unde o alta usa de apartament, de la etajul 1 al blocului, a fost incendiata. Focul a fost stins rapid si nu s-au inregistrat victime sau pagube materiale insemnate.Al treilea incendiu a fost semnalat in Micro 17, la tomberoane de gunoi. Si aici focul a fost pus intentionat, iar incendiul a fost stins rapid, fara a fi inregistrate pagube insemnate, desi in apropiere sunt garaje si autoturisme parcate.In toate cele trei cazuri, Politia face cercetari pentru distrugere si pentru a-i identifica pe autorii incendierilor intentionate.