VIDEO Un barbat a fost la un pas sa arda de viu in casa cuprinsa de flacari. A facut focul in soba si a adormit

Este drama prin care trece un barbat de 50 ani, din satul Codreni, comuna Mileanca.A suferit arsuri pe fata si maini si a fost internat in spital. In urma lui, casa s-a transformat in scrum, scrie ISU Botosani pe pagina de Facebook La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Punctului de Lucru Darabani si Detasamentului de Pompieri Dorohoi, cu doua autospeciale cu apa si spuma, dar si pompierii voluntari din comuna Mileanca."La sosirea fortelor de interventie , ardea intreaga locuinta. Incendiul a fost stins in limitele gasite de pompieri . Cel mai probabil, evenimentul s-a produs din cauza unui jar cazut din soba pe materiale combustibile", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Botosani, Botosani, Dorina Lupu.Pentru prevenirea unor astfel de nenorociri, pompierii ii sfatuiesc pe cetateni sa tina cont de urmatoarele reguli:Nu lasati sobele si alte mijloace de incalzire nesupravegheate pe timpul functionarii.Nu introduceti in soba lemne cu lungimea mai mare decat vatra focarului.Nu lasati usa sobei deschisa.Nu supraincalziti soba.Montati pe pardoseala, in fata usii de alimentare cu combustibil a mijlocului deincalzire, o bucata de tabla cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 metri.Nu puneti haine la uscat pe sobe sau in imediata lor apropiereStingeti focul pe timpul noptii.Nu lasati, niciodata, copiii singuri in casa, mai ales intr-o incapere unde este in functiune un mijloc de incalzire.