Un barbat a murit si o femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui incendiu la Odobesti, in Vrancea

"Pompierii militari au fost alertati astazi, 8 septembrie, in jurul orei 20,20, cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuinta din localitatea Odobesti. La momentul sosirii fortelor de interventie la fata locului, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafata de aproximativ 50 metri patrati, cuprinzand intreaga locuinta. Din nefericire, in interior a fost gasit trupul carbonizat al unei persoane de sex masculin, in varsta de 60 de ani", a precizat ISU Vrancea.Potrivit sursei citate, paramedicii au acordat primul ajutor unei femei care s-a intoxicat cu fum in urma incendiului.