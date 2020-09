Un barbat de 34 de ani a fost gasit mort in apartamentul sau din Bicaz. Locuinta fusese cuprinsa de un incendiu "cu degajare mare de fum"

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Irina Popa, incendiul a fost semnalat in noaptea de luni spre marti, 22 septembrie, iar pompierii sositi la fata locului au constatat ca pe casa scarii blocului era fum, iar la usa apartamentului unde izbucnise focul nu raspundea nimeni.Locatarii blocului se autoevacuasera intre timp."Incendiul se manifesta in interiorul unei camere cu degajare mare de fum. In interiorul apartamentului a fost gasit un barbat de 34 de ani, decedat. Dupa localizarea si lichidarea incendiului, fortele de interventie au evacuat fumul de pe casa scarii. Au ars obiecte de imbracaminte si obiecte de mobilier dintr-o incapere", a declarat Irina Popa.Pompierii au stabilit ca incendiul s-a produs de la o lumanare.La locul solicitarii s-au deplasat pompieri din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt cu doua autospeciale de stingere, pompierii voluntari din cadrul SVSU Bicaz cu autospeciala din dotare si un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta.