VIDEO FOTO Incendiu intr-un bloc din Bucuresti, unde un barbat ar fi dat foc propriei locuinte. Doi iepurasi, salvati de pompieri

Proprietarul a ajuns la politie

Incendiul s-a manifestat cu flacara puternica si degajare mare de fum pe casa scarii.Incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 1, in Aleea Poarta Alba."A ars cu flacara puternica si degajare mare de fum pe casa scarii", a transmis ISU Bucuresti."S-a actionat pentru stingerea incendiului si evacuarea a noua locatari. La interventie au actionat trei autospeciale de stingere, o autoscara, o autospeciala de descarcerare si un echipaj SMURD ", potrivit ISU Bucuresti.Un barbat care locuia in apartament a iesit singur, si se afla in custodia politiei. A fost afectata o suprafata de 70 de metri patrati, scrie Digi 24 Potrivit vecinilor, se pare ca barbatul ar fi dat foc intentionat apartamentului. El a mai amenintat in repetate randuri cu un astfel de gest, dupa ce a fost parasit de sotie si de copii. Tot de Craciun, vecinii povestesc ca in ultima vreme au trait cu spaaima, iar din cauza lui au ramas fara gaze dupa ce a amenintat ca arunca blocul in aer.Tot vecinii au declarat ca barbatul a fost internat in trecut intr-un spital de psihiatrie.Din apartamentul in flacari, echipele de interventie au salvat doi iepurasi care vor fi adoptati de pompierii Detasamentului Bujoreni.Citeste si: