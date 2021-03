Tragedie intr-o comuna din Dolj. O fetita de opt ani si tatal ei au ars de vii intr-un incendiu

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina luni seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din comuna Celaru."Detasamentul 2 Pompieri Craiova, in cooperare cu un echipaj de stingere din cadrul Detasamentului de Pompieri Caracal si SVSU Celaru, au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinta unei persoane, din comuna Celaru. La locul interventiei au fost dislocate si doua echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Dolj si un echipaj de prim-ajutor din cadrul Detasamentului de Pompieri Caracal", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca la sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta cu violenta la casa de locuit.In urma incendiului a ars casa de locuit pe o suprafata de aproximativ 90 de metri patrati cu bunurile din interiorul acesteia."La locul interventiei au fost gasite si doua persoane carbonizate care au fost surprinse in interiorul casei de locuit. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost stabilita ca fiind un foc deschis in spatii inchise", a mai precizat ISU Dolj.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a precizat ca incendiul din localitatea Celaru se afla in raionul de interventie al judetului Olt, deoarece Detasamentul de Pompieri Caracal se afla la o distanta de circa 28 de kilometri."La fata locului Detasamentul de Pompieri Caracal a intervenit cu o autospeciala de stingere si un echipaj de prim ajutor medical si SVSU Celaru. Comandantul interventiei a solicitat in sprijin echipaj de la Detasamentul 2 Pompieri Craiova care a deplasat la locul interventiei o autospeciala de lucru cu apa si spuma si ambulante SAJ. Distanta Craiova - Celaru este de 42 de kilometri", a explicat ISU Dolj.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat ca politistii Sectiei 12 Politie Rurala Daneti au fost sesizati de o femeie din comuna Celaru, cu privire la faptul ca la locuinta vecinilor sai a izbucnit un incendiu."La fata locului s-au deplasat politistii si pompierii, acestia din urma desfasurand activitati pentru stingerea incendiului. Intr-una dintre incaperile locuintei au fost gasite doua persoane decedate, un barbat de 49 de ani si fiica acestuia de 8 ani. In cauza au fost dispuse expertize medico-legale pentru a se stabili cu exactitatea cauzele celor doua decese, fiind totodata intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa", a transmis IPJ Dolj.Politistii au mentionat ca mama fetitei a reusit sa se salveze.