LIVETEXT Incendiu de proportii la Spitalul Matei Bals din Capitala: Patru persoane au murit, aproximativ 100 de pacienti au fost evacuati. "Nu mai avem alte persoane in stare critica"

Pacientii, transportati catre alte spitale

A fost activat planul rosu

Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de cladire. Potrivit pompierilor, in cladire erau aproximativ 100 de persoane. Incendiul a fost stins, iar pacientii evacuati au fost transportati catre alte spitale La Institutul "Matei Bals" s-au deplasat vineri dimineata seful DSU, Raed Arafat , ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , secretarul de stat in MS Andreea Moldovan, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu. si senatorul PSD Streinu-Cercel, fost manager al spitalului.Procurorii din Parchetul Capitalei s-au autosesizat si au deschis o ancheta , potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com.Ziare.com transmite in formatinformatii despre acest incendiu."Au fost afectate patru saloane, era o ardere generalizata cu degajari mari de fum si cu posibilitati de extindere la fatada," declara colonelul ISU, Orlando Schiopu, comandantul operatiunii de stingere a incendiului de la "Matei Bals." "Dupa informatiile mele, cu siguranta vor fi si alte transferuri. Pacientii sunt evaluati in acest moment in camera de garda la Matei Bals," declara ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Incendiul izbucnit vineri dimineata la Institutul "Matei Bals" din Capitala a fost lichidat, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat."Nu mai avem alte persoane in stare critica", a precizat seful DSU. Potrivit acestuia, "ramane problema in mana celor care vor investiga cauza incendiului"."La momentul la care stim care este cauza o sa vina cu rezultatele. La acest moment, nu vom da speculatii, banuieli", a mai spus Arafat."Toti pacientii care au COVID au nevoie de oxigen. Starea pacientilor care au decedat era una medie spre severa", a declarat profesorul Adrian Streinu Cercel , adaugand ca cladirea in care a izbucnit incendiul dateaza din 1953, fiind conditionata. Secretarul de stat, Raed Arafat: Sunt patru decedati. La ora 05.05 dimineata a fost apelul la 112. la ora 5 si 14 minute a fost declansat planul rosu. Au fost informati premierul, si ministrii de Interne si al Sanatatii. Dr. Bogdan Oprita a raspuns de coordonarea medicala.Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, trei persoane au fost gasite dupa ce s-a degajat fumul, iar o a patra a fost resuscitata, dar fara rezultate pozitive. Raed Arafat a precizat ca apelul la 112 a venit la ora 5 dimineata.Comandantul interventiei: Ardea cu flacara puternica la parterul cladirii. Au fost patru saloane. Am reusit sa lichidam incendiu si sa evacuam personalul atat de la parter cat si de la etajul cladirii. In afara de cele patru persoane decedate, celelalte persoane pana la 102 au fost evacuateDr. Bogdan Oprita: Au fost 38 de echipaje de peim ajutor la fata locului. La nivelul spitalului nostru au fost mobilizati 100 de medici si asistenti suplimentar pentru a interveni saca este cazul.: Victor Caumi, manager Spital Colentina: "Vor ajunge pacienti si la noi. Avem mai mult de 100 de locuri libere. In functie de necesitati si ordinul dumnealor primim tot ce e nevoie. Paturile sunt pregatite"Patru pacienti de la Institutul "Matei Bals" au fost deja transferati la Institutul "Marius Nasta" din Capitala, a informat managerul unitatii medicale, Beatrice Mahler."Trei persoane au fost gasite in salon (). (...) Dupa ce s-a degajat fumul au fost gasite trei persoane in salonul in care era incendiul. Restul sunt transportati la mai multe spitale. Sunt cu COVID. Nu au alte probleme", a declarat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, pentru Agerpres.Intrebat daca dintre cei transportati la alte spitale sunt persoane care se afla in stare grava, Arafat a raspuns: "Nu, pe probleme de arsuri nu".Ministerul Sanatatii anunta ca a inceput deja transferul spre alte spitale si in alte corpuri ale spitalului. "Mai sunt persoane aflate in ambulante pentru a fi sub supraveghere, nu sunt grav, doar din precautie", a transmis Bogdan Oprea.O parte din pacienti vor ajunge la Institutul Marius Nasta."Vom putea primi pana la 36 de pacienti. Medicii, asistenti si infirmieri s-au mobilizat si au venit de acasa. Asteptam aici", a declarat medicul Beatrice Mahler. Ministerul Sanatatii anunta ca se cauta solutii, peste tot unde se gasesc locuri disponibile "Analizam toate scenariile. Important este sa ajunga repede, este una dintre prioritatile noastre acum", a transmis Bogdan Oprea.Ministerul Sanatatii anunta ca trei persoane au decedat ."Din pacate, au fost gasite primele victime . Trei persoane carbonizate si o alta aflata in resuscitare", se arata intr-o informare a MS.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, este in drum spre spital.Pacientii evacuati au fost transportati catre alte spitale"La fata locului actioneaza toate resursele disponibile pentru salvarea persoanelor: ambulante, autosp pentru victime multiple, spital mobil, descarcerare.In sprijinul pompierilor au fost mobilizate forte ale Politiei Capitalei si Jandarmeriei Bucuresti.Pacientii raniti au fost preluati de ambulantele smurd si vor fi transportati la alte spitale.Interventia este condusa de inspectorul sef al ISUBIF", a transmis Daniel vasile purtator de cuvant al ISU Bucuresti-IlfovAutoritatile anunta ca incendiul a fost stins. "Incendiul este stins, nu se mai observa flacara. Au fost degajari mari de fum pe casa scarii de la parter catre ultimul nivel", a mai precizat Vasile."Din informatiile de la fata locului, pacientii au fost evacuati, nimeni nu este ranit si incendiul este sub control. Ministrul Sanatatii este in drum spre spital", a transmis Bogdan Oprea de la Ministerul Sanatatii.Incendiul a izbucnit la un pavilion al spitalului Matei Bals. La nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a fost declansat planul Rosu de interventie , a transmis Daniel Vasile , purtator de cuvant ISU Bucuresti-Ilfov"Incendiul s a manifestat la parterul unui corp de cladire cu regim de inaltime P+3, pe doua laturi. Au fost constituite echipe de cautare si salvare a persoanelor si se realizeaza evacuarea lor.Potrivit informatiilor furnizate, in cladire se aflau aproximativ 100 de persoane", a transmis Daniel Vasile.In luna noiembrie 2020, o explozie puternica a devastat sectia ATI a spitalului de Urgenta din Piatra Neamt Mai multi pacienti au murit, iar medicul de garda a fost grav ranit Citeste si: