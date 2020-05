Un microbuz a luat foc in mers si a ars complet pe Autostrada Bucuresti-Pitesti

Ziare.

"In aceasta dimineata (vineri dimineata - n.red.), pompierii giurgiuveni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un microbuz, pe A1, la kilometrul 28, pe sensul de mers Pitesti - Bucuresti.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma. Acestia au constatat faptul ca incendiul se manifesta cu flacara deschisa si degajare mare de fum la un microbuz, oprit pe banda de urgenta.Cele patru persoane aflate in microbuz s-au autoevacuat in timp util, in momentul in care soferul a observat ca iese fum de sub capota. In urma incendiului, microbuzul a ars in totalitate", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Din primele cercetari la fata locului a reiesit ca un scurtcircuit electric ar fi cauza probabila a producerii incendiului.