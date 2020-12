FOTO Barbat gasit mort in casa cuprinsa de flacari. Satenii au vazut prea tarziu incendiul

Incendiul a fost observat foarte tarziu de locanici. Au dat alarma, insa pana sa vina pompierii, locuinta era scrum. Din pacate, tanarul de 30 de ani nu a avut nicio sansa. A fost gasit carbonizat langa soba."Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si un echipaj specializat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea 1 Decembrie, comuna Banca.La interventie a participat si SVSU Banca.La sosirea echipajului de interventie, incendiul era in faza de regres (incendiul a fost observat foarte tarziu de catre localnici), astfel ca ultimele focare au fost imediat lichidate de catre pompierii militari Din nefericire, printre ruinele casei a fost gasit trupul carbonizat al unei persoane de sex masculin, in varsta de aproximativ 30 ani", a transmis ISU Vaslui.Pompierii spun ca cel mai probabil incendiul a pornit de la jarul cazut sau scanteile sarite dintr-o soba cu acumulare de caldura.Cercetarile sunt efectuate de lucratorii institutiilor publice abilitate in acest sens.Citeste si: