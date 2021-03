Incendiul din Prahova: Unul dintre pacientii arsi a primit accept pentru transfer la Spitalul Militar "Reine Astrid" din Belgia. Al doilea ar putea ajunge la AKH Viena

Ministerul Sanatatii a anuntat ca au fost primite rapoartele medicale ale celor doi pacienti cu arsuri, suferite in incendiul din localitatea Inotesti, judetul Prahova."Rapoartele au fost transmise de catre Spitalul Judetean Ploiesti, completate de comisia de specialitate constituita la nivelul spitalului in baza Ordinului Ministrului Sanatatii 2063/2020 in vederea transferului in strainatate.Conform informatiilor transmise, pacientul de 59 de ani are arsuri de grad IIA, IIB si III pe 60% din suprafata corporala. Pacientul de 53 de ani are arsuri de gradul IIA, IIB si III pe 70% din suprafata corporala. Ambii pacienti au arsuri ale cailor aeriene superioare.Documentele au fost transmise si Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne in vederea identificarii unor locuri in centre de mari arsi din Europa si a efectuarii unor transferuri, conform OMS 2063/2020.Conform ultimelor informatii primite de la COSU, pentru unul dintre pacientii arsi, DSU a obtinut accept pentru transfer de la Spitalul Militar "Reine Astrid" din Belgia. Se asteapta un raspuns si de la AKH Viena pentru al doilea pacient", a transmis Ministerul Sanatatii. Un incendiu violent a izbucnit luni seara la o fabrica de produse din titei din Prahova , iar focul se manifesta generalizat la o hala si a cuprins trei autoturisme si un autotren. Doua persoane au suferit arsuri.