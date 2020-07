VIDEO Casa unui politist din Botosani, facuta scrum intr-un incendiu pus de o persoana necunoscuta. Europol crede ca ar avea legatura cu traficantii de tigari

Traficantul de tigari i-a amenintat pe politisti

Incediatorul nu a fost inca prins

In imaginile inregistrate pe camerele de supraveghere si postate pe site-ul Sindicatului Europol , se vede cum un barbat intra in casa in toiul noptii, arunca o substanta inflamabila, apoi ii da foc.Potrivit Europol, totul ar fi inceput in urma cu un an cand a oprit in trafic un autoturism care tocmai evitase un blocaj de pe carosabil ce fusese amplasat de alti colegi pentru prinderea acestuia. Politistii aveau informatii ca masina era folosita la transportul tigarilor de contrabanda si din acest motiv urmau sa o perchezitioneze.Agentul Catalin Puntea a reperat masina intr-o benzinarie si i-a cerut soferului documentele pentru control solicitandu-i sa deschida autoturismul pentru realizarea procedurii de examinare. Insa acesta, cunoscut cu antecedente penale, a inceput sa-i ameninte pe politisti, spunandu-le "ca-i va face, ca-i va bate si ca va avea el grija de familiile lor, ba chiar a incercat sa-i loveasca in zona fetei cu pumnul pentru ca si-au permis sa-l legitimeze, apoi s-a urcat in masina si a incercat sa-i accidenteze, in speranta ca acestia se vor intimida si il vor lasa sa plece de la fata locului".In acest caz a fost intocmit un dosar penal pentru ultraj, iar cu aceasta ocazie Catalin Puntea a solicitat conducerii IPJ Botosani acordarea protectiei conform OMAI nr. 160/2017, traind din acel moment doar cu speranta ca nu i se va intampla nimic rau, deoarece sefii acestuia nu au depus un minim de diligente pentru a-l proteja.Insa, in urma cu doua saptamani, politistul a fost chemat pentru a fi audiat in calitate de persoana vatamata a infractiunii de ultraj, intalnindu-se cu soferul oprin in trafic in urma cu un an, citat la randul sau in aceiasi zi pentru a fi audiat. Conform sindicatului de politie , acesta ar fi tras cu urechea la usa biroului unde se desfasura procedura de audiere, "neconvenindu-i cel mai probabil faptul ca politistul isi mentinuse pozitia procesuala"."Ulterior, "intamplator", in cursul noptii de 25.07.2020, locuinta colegului nostru care a ales sa fie vertical in lupta contra infractorilor a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a fost pus de o mana criminala, asa cum rezulta din imaginile de mai jos. Doar soarta a facut ca in acele momente el si familia sa sa nu se afle la domiciliu, intrucat la acest moment am fi discutat de un alt erou, avansat post-mortem la gradul de subinspector, deoarece atat poate face la acest moment Politia Romana pentru colegii devotati", mai scrie Europol."La data de 25.07, politistii din cadrul Spr Pomarla au fost sesizati cu privire la faptul ca acoperisul unei case din localitatea Sendriceni este cuprins de flacari. Cu ocazia deplasarii la fata locului s a constata ca cele sesizate se confirma, intervenind pompierii care au actionat pentru stingerea incendiului. Casa respectiva era nelocuita, constructia acesteia nefiind finalizata.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii iinfractiunii de distrugere, urmand ca in functie de rezultatul acestora sa se dispuna masuri legale", a transmis IGPR, la solicitarea Ziare.com.Politia a mai precizat pentru Ziare.com ca persoana care a incendiat imobilul politistului inca nu a fost prinsa dar a fost intocmit un cerc de suspecti si se fac in continuare cercetari.