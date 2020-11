VIDEO Cruzime fara limite. Un catel a fost incendiat pentru amuzament, in judetul Buzau. Mascatii si un ONG au intervenit

Incidentul a avut loc in Buzau, iar dosarul va fi declinat organelor de urmarire penala de acolo. Intre timp, un ONG pentru salvarea animalelor si fortele de ordine au intervenit."Avand in vedere imaginile video aparute in spatiul public pe o retea de socializare cu privire la acte de cruzime fata de animale, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov este abilitat sa comunice urmatoarele:La data de 21 noiembrie a.c., in jurul orei 22:00, politistii orasului Pantelimon s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor.In urma activitatilor specifice desfasurate, politistii orasului Pantelimon au identificat persoana care a postat imaginile pe reteaua de socializare, in cauza fiind vorba despre o persoana in varsta de 17 ani, din judetul Bistrita-Nasaud.De asemenea, a fost identificata si persoana care a filmat si postat incidentul pe o alta retea de socializare, respectiv un minor, in varsta de 13 ani, domiciliat in judetul Buzau.Politistii orasului Pantelimon au relationat cu politistii Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, iar in urma verificarilor efectuate, a rezultat ca faptele investigate au fost comise pe raza judetului Buzau.In consecinta, politistii ilfoveni desfasoara activitati procedurale in vederea declinarii competentei teritoriale, catre organele de urmarire penala din judetul Buzau", arata un comunicat de presa al MAI.ONG-ul pentru salvarea animalelor Kola Kariola a intervenit pentru a recupera catelul ranit, fiind insotiti de politie si fortele speciale pentru interventii.Acestia spun ca animalul este in siguranta acum.