VIDEO Doi oameni au murit si trei au fost intoxicati intr-un incendiu izbucnit la Galati

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, pompierii s-au deplasat la incendiul anuntat in strada Mihai Petrini, la periferia orasului Galati, in zona de nord-vest, cu 2 autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare si un echipaj SMURD . La sosirea acestora, a fost scoasa din apartament o femeie de 60 de ani intoxicata, in stop cardio-respirator, si alte trei victime intoxicate cu fum, dar fara ca viata sa le fie in pericol.Salvatorii SMURD au incercat sa o resusciteze pe femeia de 60 de ani aflata in stop cardio-respirator insa incercarea de a o readuce la viata nu a avut succes si a fost declarat decesulUlterior, salvatorii au mai scos din apartament inca o persoana carbonizata.De asemenea 25 de persoane din imobil au fost evacuate.