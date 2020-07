VIDEO UPDATE Incendiu la acoperisul Cetatii Rasnov, intr-o zona aflata in restaurare. Vizitatorii au fost evacuati

Incendiul a fost stins in scurt timp, fiind afectata structura veche din lemn. Suprafata distrusa este de aproximativ 50 de metri patrati, conform reprezentantilor ISU.Conform ISU Brasov, in zona respectiva nu aveau acces vizitatorii, ci doar muncitorii societatii care se ocupa de restaurare, care astazi sunt liberi. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului.Incendiul a cuprins un acoperis al unei laturi aflate in curs de restaurare. In zona respectiva nu aveau acces vizitatorii, ci doar muncitorii societatii care se ocupa de restaurare (acestia, astazi, sunt in timpul liber), a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, cms. Alina Maria Ivan, citat de newsbv.ro.S-au deplasat la fata locului 3 autospeciale cu apa si spuma, 2 autospeciale de interventie la inaltime, 2 echipaje SMURD . Incendiul este localizat si se manifesta la acoperis pe o suprafata de aproximativ 50 mp, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, maior Ciprian Sfreja.