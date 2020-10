VIDEO Incendiu violent in Delta Dunarii. Peste 700 de hectare de vegetatie au ars deja: "A scapat de sub control"

Desi au reusit initial sa stapaneasca focul si sa-l aduca sub control, incendiul a reizbucnit in cursul zilei de vineri, 16 ocombrie.Focul se manifesta cu putere in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, in zona Grindul Chituc.Initial, incendiul a izbucnit in 14 octombrie si s-a extins rapid, in zona de sud a lacului Sinoe.Timp de aproape 20 de ore, pana cand incendiu a fost lichidat, au ars 600 de hectare de vegetatie, a declarat, sambata, pentru HotNews.ro purtatorul de cuvant al ISU Constanta.Conform acesteia, interventia a fost ingreunata de suprafata greu accesibila, fiind o zona mlastinoasa. Pompierii au fost ajutati si de angajati ai Primariei Vadu, cu trei tractoare care au trasat brazde, incercand sa opreasca propagarea focului."Incendiul este desfasurat pe o suprafata foarte mare in zona unei arii de protectie integrala de pe grindul Chituc. Incendiul s-a dorit probabil a fi unul controlat, dar avand in vedere dimensiunile, cu certitudine acesta a scapat de sub control. Cele mai afectate in aceasta perioada sunt reptilele si amfibienii (...)", declara pentru focuspress.ro biologul marin Razvan Popescu Mirceni, biolog marin.In cursul zilei de sambata, pompierii au estimat suprafata arsa la aproximativ 700 de hectare de vegetatie.