VIDEO Pompierii militari au intervenit pentru a stinge un incendiu violent care a cuprins o casa din judetul Prahova

Interventia pompierilor militari a fost una dificila, avand in vedere ca incendiul se manifesta violent cu degajare mare de fum.Mai mult, pompierii ajunsi la fata locului au identificat in anexele gospodaresti mai multe butelii de butan si recipiente cu uleiuri.Un barbat in varsta de 73 de ani s-a ales cu arsuri pe 20% din corp, in zona picioarelor, motiv pentru care a necesitat asistenta medicala.Pompierii au intervenit cu trei autospeciale cu apa si fum, dar si cu o ambulanta