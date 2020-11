VIDEO UPDATE Zece pacienti intubati, bolnavi de COVID, au murit intr-un incendiu izbucnit la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Alti sapte sunt in stare critica

Stirea initiala:

Ultimele informatii oficiale arata ca zece persoane au decedat in incendiul produs in Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt. Sapte sunt in stare critica, printre care si medicul de garda . Resurse medicale implicate: ISU NT: 1 Autospeciala pentru transport victime multiple si 2 ambulante SMURD cu medic; ISU IS: 1 Autospeciala pentru transport victime multiple si 2 ambulante SMURD cu medic; ISU BC - 1 Autospeciala pentru transport victime multiple; ISU SV - 1 Autospeciala pentru transport victime multiple; SAJ Neamt - 9 Ambulante tip B. Pentru transportul pacientilor, mijloacele de la ISU BC si ISU SV vor fi incadrate cu personal medical de la Spitalul Judetean Iasi.Managerul spitalului din Piatra Neamt, Lucian Ovidiu Micu, a spus la Digi24 ca medicul de garda si o asistenta i-au salvat pe ceilalti opt pacienti intubati in al doilea salon. Managerul a completat ca medicul a intrat si in salonul unde izbucnise incendiul, a reusit sa scoata un pacient dar a suferit rani grave. Pacientul scos de medic a decedat.Ministrul Nelu Tataru a spus la Digi24 ca sunt, in total, opt decese. Este vorba despre toti pacientii care se aflau in salonul in care a izbucnit incendiul. Unul dintre pacienti a mai trait o perioada, dar, in final, a decedat.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se va deplasa in aceasta seara la Piatra Neamt pentru evaluarea situatiei. Un pacient cu arsuri (medicul) va fi transferat la Spitalul Judetan din Iasi. Alti pacienti cu COVID-19 vor fi transferati la Letcani. Prefectul judetului Neamt a spus ca pacientii decedati erau bolnavi cu coronavirus . Acesta a completat ca incendiul ar fi pornit de la un injector.Opt pacienti internati intr-un salon alaturat, care au fost salvati, vor fi transportati la Spitalul Judetean Iasi. O ambulanta SMURD cu medic si o autospeciala pentru transport victime multiple de la ISU Iasi au inceput deplasarea catre Piatra Neamt, pentru transportul victimelor catre Spitalul Judetean Iasi.Incendiul a afectat cele doua saloane ale sectiei ATI unde se aflau 16 pacienti. "La acest moment sapte dintre pacienti sunt decedati, iar al optulea se afla in stare critica. In acelasi timp, un medic care se afla in sectie se afla in stare grava,suferind rani extinse. Ceilalti pacienti nu mai pot fi ingrijiti in sectia de ATI si urmeaza sa se faca toate demersurile pentru a fi transferati catre alte spitale ", a transmis ISU Neamt.Medicul care era de garda in sectia ATI este in stare foarte grava, dupa ce a suferit arsuri de gradul II si III pe 80% din suprafata corpului. Un alt pacient este in stare grava, in afara celor 7 decedati.Din primele informatii, incendiul s-a manifestat foarte puternic la sectia de Terapie Intensiva, unde se afla internate mai multe persoane. Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 19.00.La fata locului actioneaza cinci echipaje de pompieri , care au folosit scari pentru a ajunge in zona afectata de incendiu. Incendiul a fost lichidat in jurul orei 19.30, potrivit pompierilor."Avand in vedere numarul de persoane existent internat in sectie, pentru gestionarea eficienta a evenimentului a fost activat Planul Rosu de Interventie. Pompierii actioneaza cu 5 autospeciale de stingere si 1 autoscara. Pentru identificarea eventualelor victime s-au constituit echipe de cautare-salvare", a transmis ISU Neamt.Incendiul a fost lichidat in cel mai scurt timp. Sapte persoane au decedat in urma acestui incendiu, care erau internate in sectia ATI. Nu mai sunt persoane incarcerate. Se lucreaza pentru evacuarea tuturor persoanelor. Apelul a fost primit in jurul orei 19.00. Nu va pot spune cu exactitate cate autospeciale intervin. S-a solicitat sprijinul celorlalte detasamente pentru a fi asigurata interventia. Nu stiu sa va dau detalii despre numarul persoanelor care au fost internate sau cate au fost evacuate. Probabil necesita ingrijiri medicale persoanele afectate de fum. Se fac cercetari pentru a stabili cauza incendiului", a declarat Irina Popa, purtatoarea de cuvant al ISU Neamt, sambata seara pentru Digi 24.