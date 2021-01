Incendiul de la "Matei Bals". Vlad Voiculescu: "Vorbim despre institutul cel mai bine finantat din aceasta tara"

Victor Babes

"Pacientii sunt evaluati. Pana acum au fost transferati lapatru pacienti. Dupa informatiile mele, cu siguranta vor fi si alte transferuri. Pacientii sunt evaluati in acest moment in camera de garda laEste clar ca este o problema si vorbim despre institutul cel mai bine finantat din aceasta tara. De asemenea, vorbim despre spitalul care a tratat, sunt doua spitale mari in Bucuresti care au tratat, foarte multi pacienti, au fost folosite la capacitate pana astazi. (...)In acest moment, nu am decat informatiile acestea ca exista trei decese deja", a afirmat ministrul, intr-o interventie telefonica la Antena 3, precizand ca situatia este evaluata si vor fi luate toate masurile.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat la fata locului ca in afara de cele patru persoane care au decedat nu sunt alte persoane care sa fie in stare critica.Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit la parterul unuia dintre pavilioanele Institutului "Matei Bals", fiind afectate de foc patru saloane.