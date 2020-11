Vlad Voiculescu, mesaj dupa incendiul violent de la Spitalul Judetean Neamt: Posibil sa fie nevoie de transferul ranitilor in strainatate

"Ingrozitor. 10 bolnavi de coronavirus , intubati la Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean din Piatra Neamt, au decedat in urma unui incendiu . Inca unul este in stare foarte grava iar medicul de garda la ATI care a incercat sa ii ajute se pare ca a suferit de asemenea arsuri pe 80% din suprafata corpului.Nu stim care este cauza dar o cauza probabil este legata de instalatiile de oxigen. De starea instalatiei si de operarea ei.Ranitii ar trebui transferati urgent intr-un centru care ii poate ajuta. Posibil sa fie nevoie de transfer in strainatate - lucru complicat in vremurile covid. Ministerul Sanatatii ar trebui sa se mobilizeze.Chiar daca va dura pana vom afla cauzele exacte ale incendiului de la Piatra Neamt, Ministerul Sanatatii ar trebui sa se asigure ca instalatiile de oxigen din spitalele sunt verificate iar procedurile sunt clare si complete. Asta ar trebui facut urgent", a precizat, pe pagina sa de Facebook , Vlad Voiculescu.