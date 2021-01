Cinci ani de inchisoare pentru un antrenor de tenis din Cugir care a violat cu degetul o minora de 11 ani

Vineri, 18 Decembrie 2020, ora 11:23

Stiri / inchisoare

Un antrenor de tenis din Cugir a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru viol. Barbatul in varsta de 54 de ani a agresat sexual o minora de 11 ani pe care o antrena. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat in 17 decembrie 2020 hotararea definitiva, dupa aproape doi ani de la momentul trimiterii dosarului in instanta. Magistratii au mentinut dispozitiile cu privire la latura civila a cauzei, inculpatul ramanand obligat la plata catre partea civila a echivalentului in lei la data platii a sumei de 15.000 euro, reprezentand daune morale. "La data de 22 aprilie 2017, in jurul orei 15:45, in timp ce se aflau in vestiarul unei baze sportive din orasul Cugir, inculpatul P.I., in calitate de antrenor a pus-o pe persoana vatamata minora, in varsta de 11 ani, sa se aseze in bratele sale - inculpatul stand pe un scaun, a prins-o cu o mana de dupa corp in timp ce cu cealalta mana a inceput sa o mangaie pe piept pe sub ...