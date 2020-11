A semnat ca primarul, in locul primarului. Un functionar public dintr-o comuna a virat peste 140.000 de lei catre trei firme

Toma Lucian, referent superior in cadrul institutiei, a fost trimis in judecata in martie 2020, iar prima hotarare in dosar a fost pronuntata la Judecatoria Aiud, pe data de 15 septembrie."In fapt, s-a retinut ca, in cursul lunii aprilie 2019, inculpatul, in calitate de referent superior - contabil in cadrul Primariei Comunei Miraslau, jud. Alba, ar fi indeplinit acte care nu intrau in sfera atributiilor sale de serviciu, in sensul ca a contrafacut semnatura primarului pe mai multe ordine de plata si a achitat facturi in valoare totala de 143.140 lei, unui numar de trei societati comerciale, fara ca marfa aferenta sa fi fost receptionata de primarie. Societatile comerciale au beneficiat astfel de un folos necuvenit, iar Primariei Comunei Miraslau i-a fost cauzata o paguba in cuantum de 143.140 lei, suma cu care aceasta s-a constituit parte civila in cauza", se precizeaza in rechizitoriul Parchetului.Functionarul a recunoscut contrafacerea semnaturii martorului Gigel Alexandru pe cele patru ordine de plata, precum si faptul ca a achitat cele patru facturi. Acesta a spus ca respectivele documente nu au fost singurele semnate in numele primarului, la nivelul primariei existand chiar si o stampila cu semnatura acestuia."Apararea inculpatului, care lasa sa se inteleaga prin respectiva declaratie ca a semna in numele primarului era o practica obisnuita la nivelul Primariei Miraslau sunt infirmate de declaratiile martorilor. Astfel, din declaratia martorului Gigel Alexandru rezulta ca nu l-a imputernicit informal pe inculpat sa semneze in numele sau respectivele ordine de plata, iar stampila cu semnatura s-a exista, insa nu a fost folosita pentru a angaja plati, trezoreria neacceptand astfel de semnaturi", se sustine in hotararea Judecatoriei Aiud.Instanta a apreciat ca faptele persoanei prezinta un grad sporit de periculozitate, dedus din imprejurarea si modul efectiv de comitere a acestora, respectiv in calitate de referent superior a falsificat prin contrafacere semnatura primarului, indeplinind astfel un act ce intra in atributia celui din urma si cauzand prin faptele comise un prejudiciu insemnat unitatii administrativ-teritoriale."Inculpatul nu a oferit nici un fel de explicatie pentru modul in care a procedat. (...) Referitor la atitudinea pe care a avut-o fata de fapta savarsita, inculpatul, atat in faza de urmarire penala, cat si in fata instantei a avut o atitudine sincera, recunoscand comiterea infractiunilor", se sustine in hotarare. Barbatul a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 4 ani. In aceasta perioada, va fi obligat sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii timp de 100 de zile la Primaria Miraslau sau Primaria Aiud. De asemenea, a fost obligat sa achite Primariei suma de 143.140 de lei, plus dobanda legala, cu titlu de daune materiale.