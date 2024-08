Angajata BCR Ploiesti care a furat 150.000 de euro si a dat foc bancii a fost condamnata la 5 ani de inchisoare

Angajata BCR Ploiesti, care, in 2011, a incendiat camera tezaurului ca sa mascheze furtul unei importante sume de bani, a fost condamnata la cinci ani de inchisoare.

In plus, Nicoleta Carmen Danila a fost obligata de instanta sa plateasca 260.000 de euro daune materiale.

Decizia nu este definitiva, femeia avand drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea deciziei.

Amintim ca Nicoleta Carmen Danila, impreuna cu un complice (un barbat angajat in postul de coordonator centru procesare), au sustras 150.000 de euro din Camera de Tezaur a bancii si au dat foc pentru a sterge urmele.

Potrivit anchetatorilor, in 30 noiembrie 2011 femeia a intrat fara a avea autorizatie in camera tezaurului din sediul BCR situat in centrul Ploiestiului, iar la iesire nu a anuntat ca in incinta camerei are loc un incendiu.

Ulterior, in timpul anchetei deschise la banca pentru stabilirea cauzei incendiului, anchetatorii si reprezentantii bancii au constatat ca din camera tezaurului lipsesc trei teancuri a cate o suta de bancnote de 500 de euro, acestea nefiind gasite insa nici arse, desi cu o zi inainte fusese confirmata prezenta lor in camera de tezaur a bancii.

