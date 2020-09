Antrenor de tenis, condamnat la inchisoare cu executare pentru viol. A agresat o minora pe care o antrena

Pacurar Ioan, angajat al clubului CSO Cugir, este acuzat ca ar fi agresat-o sexual pe una dintre elevele sale. Fapta a avut loc in 2017, iar prima decizie in justitie a fost pronuntata la Judecatoria Alba Iulia.Inculpatul este considerat unul dintre cei mai apreciati antrenori de tenis din judetul Alba, iar fapta de care este acuzat este cu atat mai socanta. Victima acestuia avea la momentul respectiv doar 11 ani. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Alba Iulia in 16 ianuarie 2018. A fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare si la plata a 15.000 de euro daune morale victimei. Antrenorul a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia unde se va pronunta sentinta definitiva. Au formulat apel si parintii victimei."La data de 22 aprilie 2017, in jurul orei 15:45, in timp ce se aflau in vestiarul unei baze sportive din orasul Cugir, inculpatul P.I., in calitate de antrenor a pus-o pe persoana vatamata minora, in varsta de 11 ani, sa se aseze in bratele sale - inculaptul stand pe un scaun, a prins-o cu o mana de dupa corp in timp ce cu cealalta mana a inceput sa o mangaie pe piept pe sub bluza", se sustine intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia. Ulterior acestui moment, desi minora s-a opus, antrenorul ar fi realizat un act de penetrare cu degetul, producandu-i minorei o escoriatie ce a necesitat pentru vindecare 1-2 zile.Tatal fetei, care are in prezent 14 ani, a fost cel care a sesizat politia cu privire la faptul ca aceasta a fost agresata sexual de catre antrenorul ei de tenis, dupa efectuarea antrenamentului, la baza sportiva din orasul Cugir.Initial, procurorii au deschis dosar penal pentru coruptie sexuala, dar, ulterior, au schimbat incadrarea juridica a faptei in viol. In 24 aprilie 2017, barbatul a fost retinut si arestat preventiv la Judecatoria Alba Iulia. Ioan Pacurar a fost eliberat in 27 aprilie, la Tribunal, instanta superioara admitand contestatia acestuia. Barbatul din Cugir este antrenor de tenis de peste zece ani, fiind foarte apreciat in domeniu.Cititi si: