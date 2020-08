Botosani: O tanara care si-a ucis copilul nou-nascut, condamnata la sase ani si opt luni de inchisoare

In luna august a anului trecut, femeia a nascut la domiciliu, iar la scurt timp si-a ucis fatul si l-a aruncat in latrina din curtea casei in care locuia.Magistratii Curtii de Apel Suceava au decis, miercuri, condamnarea acesteia la sase ani si opt luni de inchisoare, dupa ce in prima instanta femeia primise patru ani de inchisoare.Judecatorii din Suceava au inlaturat din pedeapsa initiala, a Tribunalului Botosani circumstanta atenuanta, majorand astfel cu doi ani si opt luni durata detentiei.Pe 10 august 2019, tanara a nascut la domiciliul familiei concubinului sau din satul Sirbi, comuna Vlasinesti, iar ulterior bebelusul a fost aruncat in latrina. Pe fondul pierderii de sange, femeia a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", iar unitatea medicala a sesizat Politia cu privire la acest caz.Ulterior, in urma necropsiei efectuate de medicii legisti, s-a stabilit ca fetita nou-nascuta ar fi fost nascuta la termen si ar fi fost aruncata intentionat in latrina. Anchetatorii au ajuns la concluzia ca tanara a ucis copilul nou-nascut, in urma unei sarcini nedorite.