Bursa din Noua Zeelanda, paralizata de atacuri cibernetice a patra zi consecutiv

"Ne confruntam in prezent cu probleme de conexiune care par sa fie de acelasi ordin ca cele cauzate de atacuri grave de tip DDoS (atacuri prin negarea serviciului distrubuit) care au avut loc saptamana trecuta, din strainatate", a anuntat intr-un comunicat NZX.Aceste atacuri prin negarea serviciului perturba retelele informatice, inundandu-le cu trafic . Acest lucru conduce la suspendari temporare ale schimburilor zilnic, de marti.Vineri, intreruperea tranzactiilor a avur loc in pofida instituirii de catre NZX a unor masuri suplimentare in vederea mentinerii conexiunii inaintea deschiderii pietei."NZX a continuat sa actioneze impreuna cu furnizorul sau de serviciide retea, Spark, si cu parteneri nationali si interationali in domeniul securitatii cibernetice, inclusiv GCSB, pentru a face fata acestor atacuri cibernetice recente", se arata in comunicat.GCSB este agentia de informatii a Noii Zeelande, insarcinata cu protejarea infrastructurilor tarii impotriva atacurilor online.Ministrul Finantelor Grant Robertson a confirmat in fata presei ca GCSB incearca sa opreasca amenintarea, anuntand ca exista limite in ceea ce poate dezvalui despre actiunea Guvernului, "din motive de securitate".Perturbarea a lovit in toiul anuntarii rezultatelor intreprinderilor, una dintre cele mai aglomerate perioade la NZX, care este prea putin vorbareata cu privire la cine se afla in spatele atacurilor.Experti au evocat, in presa, penetrari care ar putea fi dirijate de catre un stat sau de catre activisti anticapitalisti precum Anonymous ori o intreprindere criminala aflata in cautarea unei rascumparari.Intrebat despre o eventuala cerere de rascumparare, ministrul Finantelor a raspuns ca nu este la curent cu asemenea cerere si a trimis catre GCSB. Acesta a refuzat sa comenteze.Autoritatea de reglementare a pietellor financiare (FMA) "in contact strans cu NZX", da asigurari ca "NZX ne-a informat ca niciun sistem intern nu a fost compromis si ca informatiile comerciale nu au fost incalcate".Rizwan Asghar de la Universitatea de Informatica din Auckland, spune ca atacuri prin negarea serivciului au loc cu regularitate, dar ca ele sunt de obicei blocate de instalatiile de securitate ale tintelor lor.Sursa acestor atacuri ramane dificil de identificat, deoarece vinovatii sunt capabili sa atace prin intermediul unor computere controlate la distanta, fara ca proprietarii acestora sa stie, da el asigurari.Semnificativ nu este faptul ca acest atac vizeaza sectorul financiar, "ci faptul ca ele ating o tinta de interes national care face parte dintre infrastructuile critice ale tarii", comenteaza Sean Duca, seful securitatii Palo Alto Networks din Sydney.Din aceste infrastructuri critice fac parte toate serviciile esentiale - si anume retelele de comunicatii, transporturile si furnizarea de electricitate."Acest tip de atac sunt un foc de avertisment adresat organizatiilor si poate ca acum ele vor hotari sa faca ceva", preconizeaza el.