Cantaretul R.Kelly, retinut in urma unor acuzatii de abuz de minori si trafic de persoane, a fost atacat in inchisoare. Avocatul cere eliberarea imediata

Steve Greenberg a spus despre clientul lui ca a fost atacat in Metropolitan Correctional Centre din Chicago, unde se afla inchis in asteptarea inceperii procesului.Nu este cunoscut cat de grav a fost ranit, a scris Greenberg pe Twitter Potrivit TMZ, el a fost lovit cu pumnii de un detinut, care l-a atacat pentru ca era nervos ca directorul inchisorii a decis sa nu mai permita vizitele din cauza numarului de fani ai lui Kelly care protestau in fata centrului."Inteleg ca, de fiecare data cand este o manifestatie pro-R. Kelly in fata inchisorii, inchid intreaga unitate", a adaugat Greenberg.R. Kelly, unul dintre starurile R&B in anii 1990, a fost inchis in urma cu un an si asteapta sa fie judecat. Plangeri pe numele lui au fost depuse in Illinois, Minnesota si New York. El a pledat "nevinovat" fata de multiplele acuzatii care i-au fost aduse. De trei ori i-a fost refuzata eliberarea pe cautiune.Procesul este programat sa inceapa luna viitoare, iar avocatul lui a cerut eliberarea pentru a fi in siguranta.