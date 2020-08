Casiera unei asociatii de proprietari, condamnata la inchisoare cu executare pentru ca a furat din banii locatarilor. A fost prinsa cand incerca sa plece din tara

Potrivit politistilor bihoreni, una dintre cele doua femei condamnate s-a prezentat din proprie initiativa pentru a fi incarcerata, dar cealalta, casiera, a incercat sa iasa din tara."Politistii Serviciului de Investigatii Criminale - Compartimentul Urmariri au preluat din P.T.F. Bors o femeie, de 52 de ani, din Oradea, pe numele careia Judecatoria Oradea a emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind condamnata tot la 2 ani si 6 luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de delapidare", arata IPJ Bihor, potrivit ebihoreanul.ro Administratoarea asociatiei de proprietari Apateului 16 din Oradea, Maria Brindus, si casiera Stela Vinter au fost anchetate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bihor dupa o reclamatie depusa de locatari in 2015.Potrivit anchetatorilor, timp de trei ani, intre 2012 si 2015, cele doua au delapidat peste 600.000 lei din banii incasati de la proprietari. Desi locatarii si-au platit la timp facturile, cele doua nu au achitat facturile la utilitati, astfel ca oamenii au fost debransati de la apa si caldura in decembrie 2015. In acest context, spun anchetatorii, locatarii au fost nevoiti sa semneze un angajament de plata si sa achite inca o data facturile.Cele doua femei au fost trimise in judecata in 2017 si condamnate pe fond de Judecatoria Oradea pe 20 decembrie 2019. La acel moment, ele au fost condamnate la cate doi ani si sase luni de inchisoare cu executare si plata in solidar, catre partea civila a sumei de 613.963,60 de lei, cu titlu de daune materiale.