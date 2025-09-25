Chinezul care a omorat un om pe zebra, condamnat la inchisoare cu suspendare

Cetateanul chinez, care in 2011 a lovit cu masina un barbat pe o trecere de pietoni din Voluntari, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare.

Victima a murit la cateva ore dupa accident din cauza ranilor grave, asta dupa ce chinezul a fugit de la locul accidentului, aminteste Antena 3.

Autorul accidentului a aruncat placutele de inmatriculare ale masinii pe un camp si a fugit din tara, dar a fost prins in Franta.

El a negat ca ar fi vinovat, chiar daca urmele de pe masina sa aratau ca a fost implicata intr-un accident rutier.

Barbatul care a murit avea 42 de ani si era din Brasov.

