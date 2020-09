Cine este detinutul din Bistrita care si-a depus candidatura din inchisoare la alegerile din 27 septembrie. A primit 5 ani de detentie dupa ce-a provocat moartea unui om

"Desi arestat, Gabriel Rus, si-a depus candidatura pentru Consiliul Local Tarlisua (candidat independent). Acesta nu aspira la functia de Primar si crede cu desavarsire ca poate face la fel de multe pentru comunitatea din care face parte si dintr-o alta functie. Acesta este iubit si apreciat de cunoscutii lui, are multi sustinatori si postaci pe site-urile de socializare, care il sustin neconditionat si cred in el si in munca lui depusa pana acum pentru comunitatea sa. Gabriel este inca detinut in penitenciar , urmand sa se libereze in luna Octombrie a acestui an. Chiar si primarul comunei Tarlisua are numai cuvinte de lauda la adresa lui Rus, enumerand cateva dintre actiunile lui intr-o caracterizare oficiala inaintata catre judecatorie. De asemenea, si alti primari, culte religioase, ONG-uri, au inaintat astfel de caracterizari in favoarea lui Rus" a transmis echipa de campanie a lui Gabriel Rus.Rus are 26 de ani si anul trecut a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, dupa ce a provocat un accident mortal in 2017. Gabriel Rus, din localitatea Tarlisua, a primit o pedeapsa "record", comparativ cu pedepsele care se dau in astfel de situatii.Gabriel Rus a urcat baut la volan si in apropierea orasului Beclean a cauzat un accident de circulatie , in urma caruia un taximetrist care transporta doi clienti a decedat. Clujust.ro, care a publicat motivarea sentintei date de Curtea de Apel Cluj, spune, printre altele, ca cei doi ani si jumatate stabiliti de Judecatoria Beclean nu erau suficienti pentru ca tanarul sa se invete minte si sa se considere reeducat."Curtea apreciaza ca scopul preventiv-educativ al pedepsei poate fi atins doar prin privarea de libertate a inculpatului, pedepsele aplicate de Judecatorie urmand a fi majorate. (...) Curtea considera ca pedeapsa principala rezultanta de 2 ani si 7 luni inchisoare, cu executare prin privare de libertate, aplicata de judecatorie este netemeinica si nu poate contribui la reeducarea inculpatului", se arata in motivarea publicata de clujust.ro.