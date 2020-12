Condamnat la 7 ani de inchisoare dupa ce si-a violat fiica minora. Prima instanta l-a achitat pe agresor

Purcar Nicolae Daniel a ajuns la inchisoare dupa ce si-a violat propria fiica, minora. Fapta a avut loc in urma cu mai bine de trei ani, in ianuarie 2017.Barbatul a fost achitat la Judecatoria Alba Iulia, dar, la Curtea de Apel a fost condamnat la 7 ani de inchisoare. Hotararea definitiva a fost pronuntata miercuri, 9 decembrie 2020.Fiica acestuia avea 16 ani atunci cand a fost violata. Aceasta a spus despre cele intamplate prietenului ei, ca justificare a faptului ca nu mai era virgina, dupa sapte luni de la momentul agresiunii.Socheaza modul in care magistratii de la doua instante au tratat acest dosar. Judecatoria Alba Iulia, in 14 iulie 2020, a hotarat achitarea barbatului pe motiv ca fapta nu este prevazuta de legea penala.Peste cinci luni, Curtea de Apel Alba Iulia a hotarat definitiv ca barbatul este vinovat si l-a condamnat la 7 ani dupa gratii. De asemenea, acesta trebuie sa ii plateasca fiicei sale 8.000 de lei daune morale. Victima are acum aproape 20 de ani si s-a casatorit cu tanarul caruia i-a destainuit intamplarea socanta.