Cuplul de romani care jefuia prostituate dupa metode desprinse din filme. Femeia a fugit si este urmarita international

Talhareau prostituatele din razbunare

Dati in urmarire

Suceveanul Razvan Ionel Hojbota, 29 ani, si Rezmuves Katalin, o tanara de 32 ani din localitatea bihoreana Tarcea, au fost retinuti pe 6 ianuarie, in acest an, acuzati ca au talharit doua prostituate pe care le luasera la ocazie, scrie Adevarul.ro Victimele, doua oradence cu varste de 37 si 44 ani, au fost luate in masina la marginea municipiului Oradea, pe rand si abandonate, apoi, intre Oradea si Nojorid, talharii luandu-le tot ce aveau, respectiv gentile, gecile, pantofii si telefoanele mobile. Cuplul a fost prins de politistii, iar dupa cele 24 de ore de retinere, Hojbota a fost arestat preventiv, in timp ce femeia a fost plasata sub control judiciar, masuri care au fost mentinute si dupa ce cazul a fost trimis in fata instantei, pe 18 ianuarie 2020.In timpul procesului, barbatul a sustinut initial ca fusese jefuit in trecut de o prostituata, in Cluj, care i-a furat o suma de bani, si se hotarase sa se razbune pe partenerele ei pentru ca, ulterior, sa pretinda ca talhariile au fost comise de iubita lui.Femeia, in schimb, a dat vina pe iubit, care ar fi obligat-o sa fie partasa la atacuri dupa care a spus ca a vrut sa le "stoarca" de informatii pe victime , ca sa afle cine e prosituata care l-a jefuit.In final, ambii au venit cu o varianta soc: femeile s-au dezbracat si descaltat, in miez de iarna, din proprie initiativa. Judecatorii au decis insa ca cei doi sunt la fel de vinovati iar motivul atacurilor a fost de a le umili pe femei: "Scopul urmarit de inculpati a fost acela de a-si insusi pe nedrept mai multe bunuri mobile, si probabil de a umili victimele", se precizeaza in hotararea judecatoreasca prin care, pe 16 septembrie, in acest an, Razvan Ionel Hojbota si Rezmuves Katalin au fost condamnati la cate 4 ani de detentie pentru faptele comise.La pedepsele capatate pentru talharie, instanta le-a adaugat si pe cele pe care cei doi iubiti le incasasera in trecut, si a caror executare a fost suspendata.Razvan Ionel Hojbota avea 2 ani de inchisoare incasati pentru furt si s-a ales in final cu 6 ani de detentie, iar femeia, condamnata la 4 ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar vizand o tentativa de omor , a primit in total 8 ani de inchisoare cu executare.Pocesul a continuat, apoi, la Curtea de Apel Oradea unde, speriata ca va ajunge dupa gratii, femeia nu a mai aparut, motiv pentru care, pe 13 noiembrie, instanta a dispus arestarea ei in lipsa si tot in lipsa ei a pronuntat, luni, verdictul final, prin care a mentinut in intregime hotararea Judecatoriei Oradea, ca legala si temeinica.Arestat inca din ianuarie, Razvan Ionel Hojbota va continua sa-si execute pedeapsa insa pe bihoreanca politistii nu au reusit s-o gaseasca. Ca atare, ea a fost data in urmarire nationala si in consemn la frontiera , pana va fi prinsa.