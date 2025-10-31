Demnitatea la vedere si gunoiul ascuns sub presul domnului Tariceanu

In luna aprilie, CEDO stabilise ca Romania sa elaboreze in termen de sase luni un calendar privind ameliorarea conditiilor inumane din spatiile de detentie, precum si rezolvarea supra-aglomerarii acestora.

Guvernul de atunci a socotit ca termenul este acoperitor, chiar generos, si m-as fi asteptat ca acum, cand s-a scurs mai bine de jumatate din timpul stabilit, opinia publica sa fi aflat deja nu numai stadiul elaborarii programului, dar si cateva din principalele masuri propuse.

Conditiile inumane invocate de cei care s-au adresat la CEDO se inscriu intr-o lista de-a dreptul jenanta:

prezenta gandacilor, soarecilor, puricilor;

lipsa dotarilor si a produselor igienico-sanitare minime;

calitatea proasta a hranei;

lipsa apei calde curente;

lipsa accesului la activitati in aer liber;

lipsa accesului la lumina naturala sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilatie;

lipsa temperaturii adecvate a camerei;

lipsa posibilitatii de a folosi toaleta in privat si de a se respecta normele sanitare de baza precum si a cerintelor de igiena;

aglomererea din spatiile de cazare.

Mie, ca roman, imi crapa obrazul de rusine sa aflu ca problema puricilor si a gandacilor din inchisorile noastre este tratata de noi cu je m'en fiche, dar ii preocupa cu toata seriozitatea pe magistratii europeni de la Strasbourg.

Nu-mi vine sa cred ca, in timp ce faimosul "praf de purici" producea efecte rapide si spectaculoase prin regimente in timpul Primului Razboi Mondial (vezi C. Argetoianu: "Pentru cei de maine") noi cei de astazi nu putem "rezolva problema" decat numai intocmind in sase luni un program impus de CEDO.

Nici pentru starpirea gandacilor nu mi se pare obligatoriu sa astepti sase luni intocmind programe, cand astazi exista insecticide eficiente care isi fac efectul in cateva zile sau chiar ore. Si nu cred ca se dezechibreaza bugetul tarii, alocand o suma modica pentru asa ceva.

Calitatea proasta a hranei s-ar fi putut imbunatati si ea pe loc, macar partial, prin simpla suplimentare a alocatiei, in niste limite rezonabile.

Nu-mi vine sa cred ca avem bani prompt pentru pensionari anticipate sau pensii speciale, pentru dublarea sau triplarea salariilor prin primarii, dar pentru igiena personala a detinutilor nu putem face nimic, pana nu se aproba planul de masuri!

Ca sa nu mai vorbim de problema toaletelor "la comun" si nu "la privat", care mi se pare atat de primitiva, incat merita orice sacrificiu, numai ca sa nu se mai vorbeasca de ele pe plan european.

N-am auzit in ultimele trei luni niciun cuvant de nicaieri cum ca guvernul, parlamentul sau altcineva ar fi facut vreun pas in aceste directii. In schimb, observ ca presedintele Senatului se grabeste zor nevoie cu legea gratierii, cu explicatia ca "si cei care sunt astazi in inchisori trebuie priviti ca niste oameni cu propria lor demnitate".

As zice, hodoronc-tronc! Gratiat sau nu, demnitatea detinutului nu se schimba in niciun fel. In opinia mea, demnitatea celui incarcerat se pune la incercare atunci cand este silit sa-si duca traiul printre purici, gandaci si sobolani, cand n-are conditii minime sanitare si de igiena, cand e hranit prost, cand e lipsit de apa curenta, incalzire, aer curat, lumina zilei, cand e supus umilitoarei situatii de a-si face nevoile in toalete comune.

Daca intr-adevar ar fi interesat de demnitatea incarceratului, dl Tariceanu s-ar fi gandit in primul rand la toate acestea. Nimic nu l-ar fi oprit sa elaboreze o initiativa legislativa pentru rezolvarea tuturor lacunelor imediat si in afara de programul guvernamental.

Initiativa ar putea prevedea chiar si construirea unor spatii de detentie moderne, precum cele din Suedia sau Norvegia, unde aflu ca exista spatii excedentare, ba chiar unele s-au inchis, din lipsa de clienti!

Dar dlui Tariceanu nu i se pare interesant sa lege demnitatea incarceratului de toate acestea. O leaga numai de amnistie. In opinia mea, e cu ochi si cu sprancene ca amnistia vizeaza niste clienti politici care trebuie salvati printr-o lege, dupa ce a esuat faimoasa Ordonanta 13.

N-am nici macar incredere ca amnistia ar rezolva mare lucru din aglomerarea spatiilor de detentie. Ma indoiesc ca niste clienti politici ai PSD+ALDE care asteapta a fie amnistiati stau in spatii insalubre, cu purici si sobolani. I-as gasi mai curand in celule de lux, asa cum imi inchipui ca stie sa-si aranjeze orice detinut cu gulerul alb si scrobit.

Numai aritmetic, puteau aparea ceva locuri libere, dar gunoiul a ramas acelasi, cu singura deosebire ca a fost ascuns cu grija sub pres, unde poate sta mult si bine, daca vom sti sa prezentam la timp programul de sase luni, exact asa cum a cerut CEDO.

Iar daca il vom prezenta, s-ar cuveni sa ne laude pentru modul cum ne-am conformat, la obiect si strict la termen.

