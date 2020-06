Director din Primaria Sebes, condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala

Ziare.

Sentinta definitiva prin care a fost condamnat la 8 luni de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani, a fost pronuntata la Curtea de Apel Alba Iulia in 11 iunie 2020, dupa circa 1 an si jumatate de judecata, la instanta de fond si la cea de apelFaptele pentru care a fost judecat, au fost savarsite inainte ca acesta sa ajunga in postul public de conducere din Primaria Sebes, unde a devenit unul dintre oamenii de incredere ai primarului Dorin Nistor. Barbatul a recunoscut savarsirea infractiunilor, a platit prejudiciul provocat bugetului de stat, in valoare de 33.586 de lei, dar tot nu a scapat de o condamnare penala.Potrivit rechizitoriului, in perioada 2014-2015, inculpatul a achizitionat de la persoane necunoscute un numar de 27 facturi fictive si chitante aferente, ce nu au avut la baza operatiuni comerciale reale, pe care ulterior a decis sa le inregistreze in evidenta contabila a societatii la care era administrator si asociat in scopul scaderii valorii sumelor pe care trebuia sa le achite la bugetul de stat.Prejudiciul total a fost calculat la suma de 33.586 lei, din care 7.784 lei reprezinta impozit pe profit, iar 25.802 lei reprezinta TVA. Cele 27 de facturi false reprezinta achizitii fictive de marfuri in cuantum total de 103.544 lei (83.502 lei baza si TVA in cuantum de 20.042 lei) emise in numele a noua furnizori, care nu au confirmat relatiile comerciale prin declaratiile informative depuse la organele fiscale.Curtea de Apel a mai hotarat ca barbatul sa plateasca si accesoriile aferente prejudiciului, solicitate anterior de catre ANAF. De asemenea, in perioada de supraveghere, acesta trebuie sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii, la Primaria Sebes sau la Primaria comunei Sugag.