Doi ani de inchisoare pentru un jurnalist care a gresit o stire despre coronavirus

Ziare.

com

Zaw Ye Jtet, redactor-sef al site-ului web Dae Pyaw, a fost arestat pe 13 mai, in aceeasi zi in care a aparut articolul care informa gresit despre moartea unei persoane in provincia Karen din estul tarii.Sentinta a fost pronuntata miercuri, in baza unui articol din codul penal privind provocarea de "teama sau ingrijorare in randul publicului".Prevederea respectiva este considerata de critici ca un instrument utilizat de armata si guvernul din Myanmar pentru a interzice dizidenta.Avocatul jurnalistului a declarat ca acesta intentioneaza sa faca recurs, deoarece apreciaza ca acuzatia este "incorecta".Oficial, in Myanmar s-au inregistrat doar 199 de cazuri de COVID-19 si sase decese dupa infectarea cu coronavirus - bilant privit cu scepticism de unii comentatori, care au ajuns la concluzia ca situatia este mai grava.Daniel Bastard, seful biroului pentru Asia-Pacific al organizatiei Reporteri Fara Frontiere, sustine ca Zaw Ye Htet "incerca sa scoata la lumina adevarul din spatele cifrelor oficiale nu prea credibile".