Doi romani, sot si sotie, condamnati la inchisoare in Italia pentru ca au obligat un copil sa ii priveasca in timp ce intretin relatii sexuale

Un barbat de 42 de ani din judetul Maramures si sotia acestuia au fost arestati de Curtea de Apel Cluj in baza unui mandate european de arestare emis de autoritatile din Italia, unde romanii au fost condamnati la doi ani si opt luni de inchisoare pentru ca au abuzat sexual un minor.Potrivit sentintei de condamnare a romanilor, "abuzand de conditia de inferioritate psihico-fizica a unui minor, care le-a fost incredintat spre ingrijiri si educare, prin constrangere, l-au obligat pe minor la intretinerea unor diferite forme de acte sexual". Judecatorii italieni au mai retinut ca romanul si sotia lui au inretinut acte sexuale in fata copilului "in scopul a-l face sa priveasca, profitand de capacitatea limitata a victimei de a se autoapara si abuzand de ospitalitatea pe care ar fi trebuit sa i-o ofere copilului".In fata judecatorilor romani, cei doi maramureseni au declarat ca sunt de acord sa fie predati autoritatilor italiene, urmand ca fiica lor de cinci ani sa ramana in grija bunicii.