Dosarul "mita la MAI": Catalin Chelu, sase ani de inchisoare cu executare

Omul de afaceri Catalin Chelu a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Bucuresti la sase ani de inchisoare cu executare in dosarul "Mita la MAI", pentru tentativa de mituire a fostului secretar de stat in Ministerul de Interne Dan Valentin Fatuloiu.

Potrivit deciziei instantei Tribunalului Bucuresti, Catalin Chelu a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru dare de mita si cumparare de influenta, pedeapsa ce a fost majorata cu un an pentru gravitatea faptelor. Omul de afaceri Catalin Chelu va avea astfel de executat sase ani de inchisoare.

Totodata, instanta i-a condamnat pe Nitache Stefan Badea la patru ani de inchisoare cu executare, pe Gabriel Constantinescu la doi ani de inchisoare cu suspendare si pe Cristi Antonel Bunu la sase luni de inchisoare cu suspendare.

Instanta a mentinut sechestul asigurator impus de procurorii DNA pe banii ridicati la momentul sechestrului si a ridicat sechestrul de pe mai multe bunuri ale lui Catalin Chelu.

Decizia nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.

Chelu, acuzat de dare de mita si cumparare de influenta

In acest dosar, trimis instantei in decembrie 2010, Catalin Chelu a fost acuzat de dare de mita si cumparare de influenta, iar Nitache Stefan Badea, Cristi Antonel Bunu si Gabriel Constantinescu, apropiati ai omului de afaceri galatean, de complicitate la dare de mita.

Ads

Catalin Chelu si alti trei oameni de afaceri, trimisi in judecata de DNA

Potrivit procurorilor, Chelu este acuzat ca, din august si pana in 12 noiembrie 2010, "i-a promis chestorului-sef Dan Valentin Fatuloiu" suma de un milion de euro. In schimbul banilor, Fatuloiu - care, potrivit procurorilor DNA, a fost denuntator in acest dosar - trebuia ca, in calitatea sa de secretar de stat in Ministerul Administratiei si Internelor, sa "indeplineasca acte contrare indatoririlor de serviciu, respectiv sa stopeze prelucrarea in sistem integrat a informatiilor din dosarele penale avand ca obiect infractiuni comise de catre Chelu Catalin Constantin si persoanele apropiate acestuia".

Directia Nationala Anticoruptie a organizat, in 19 noiembrie 2010, un flagrant delict in cazul lui Catalin Chelu, dupa ce, impreuna cu cei trei apropiati ai lui, a incercat sa ii ofere mita 50.000 de euro lui Dan Valentin Fatuloiu.